C'est un discours d'Obama comme il en a donné tant. Sauf que celui-ci est un faux. Dans ce deepfake, une vidéo trompeuse réalisée par collages numériques qui permet de faire dire et faire ce que l'on veut à qui l'on veut, l'ancien président insulte Trump. Le comédien, comique et réalisateur Jordan Peele - qui sait imiter à merveille l'ex locataire de la Maison Blanche - a prêté sa voix à la séquence pour la rendre encore plus réelle. (nxp)