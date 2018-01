«Jack sollicite un consentement sexuel.» Sur l’écran du téléphone portable, la notification s’affiche comme un message WhatsApp. En l’ouvrant, on en sait plus sur le rapport sexuel sollicité par Jack. Ses préférences, ce qu’il accepte ou pas, s’il souhaite utiliser un préservatif, s’il n’est pas contre quelques grivoiseries lâchées dans le feu de l’action ou encore s’il accepte d’être filmé.

Si le menu de Jack séduit la destinataire du message, elle peut valider le rapport sexuel, non sans avoir évidemment entré ses propres demandes dans l’application. Ces étranges préliminaires semblant tout droit sortis d’un film de science-fiction existent pourtant bel et bien. Une entreprise néerlandaise vient en effet de créer une application destinée à encadrer les rapports sexuels afin de protéger les protagonistes d’actes non désirés aussi bien que de procédure judiciaire abusive.

Legal Fling – c’est son nom – se propose d’authentifier un consentement sexuel via une blockchain, soit une base de données cryptée. En clair, les futurs partenaires décident en amont ce qu’ils acceptent ou non et valident ensuite le plan commun via l’application. «Demander à quelqu’un de signer un contrat juste avant d’avoir un rapport sexuel peut-être un peu gênant, a commenté le concepteur de l’app, Rick Schmitz. Avec LegalFling, un simple balayage pour consentir suffit pour rendre l’acte légal.»

Le site le précise bien, malgré le «contrat» technologique, chaque partenaire est en droit de changer d’avis quand il le désire. Mais les premières critiques se sont déjà élevées. Une fois un acte validé, comment une victime de viol qui aurait changé d’avis en cours de soirée pourra-t-elle prouver son agression si l’application dit le contraire?

Des réserves qui touchent aussi le nouveau projet de loi sur lequel travaille le gouvernement suédois. L’idée centrale est d’inscrire dans la législation la notion de consentement explicite. Ce qui semble une évidence au niveau du concept, mais qui inquiète déjà des associations d’avocats quant à son application légale, notamment sur la question de la preuve. Le consentement devant être explicite, une personne consentante au moment de la relation pourrait porter plainte pour agression en affirmant qu’elle n’était pas d’accord. Charge alors à l’accusé de prouver le consentement. Ce qui, sans témoin ou preuve écrite, pourrait être compliqué. La difficulté d’authentifier un consentement pour chaque acte sexuel dans le cadre d’une relation monogame établie a aussi été relevée par certains avocats. (Le Matin)