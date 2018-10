Un petit garçon de 2 ans vient de faire une entrée fracassante dans le haut du classement des pires bêtises commises en cette année. Ses parents, Ben et Jackee Belnalp, avaient glissé dans une enveloppe la somme de 1060 dollars. Les deux Américains comptaient rembourser cet argent aux parents de Ben, qui le leur avait prêté pour la saison de football de l'Université de l'Utah.

Et pourtant, au cours du week-end, la liasse de billets a mystérieusement disparu, raconte CNN. En cherchant frénétiquement un peu partout, Jackee a fini par comprendre ce qui s'était passé. En brandissant la déchiqueteuse, elle a lancé à son mari: «Je pense que l'argent est dedans». Et en effet, en vidant le contenu de la machine, le couple a constaté avec effarement que les billets n'étaient plus que des confettis.

So me and my wife had been saving up to pay for our @Utah_Football tickets in cash. We pulled our money out yesterday to pay my mom for the season... Well we couldn’t find the envelope until my wife checked the shredder. Yup. 2 year old shredded $1,060. pic.twitter.com/93R9BWAVDE