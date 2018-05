Ce qu’en disent les experts

Alors, ce nouveau dispositif va-t-il révolutionner la vie de milliers, voire centaines de milliers ou millions d’hommes? Il est trop tôt pour le dire. Toutefois, le Pr Christophe Iselin, responsable de l’urologie aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) juge le projet intéressant: «C’est une idée novatrice, qui répond à un besoin puisqu’il y a de plus en plus d’hommes vieillissants. Mais c’est un début, il faut maintenant des études bien conduites pour savoir si un tel dispositif peut être réellement efficace et ne pas avoir qu’un effet placebo.»



LeDr Francesco Bianchi-Demicheli, spécialiste en médecine sexuelle aux HUG, abonde dans le même sens. «C’est très réjouissant de voir que les hautes technologies entrent dans le domaine de la sexualité. Pendant longtemps, on n’a abordé les problèmes que sous un aspect psychologique, puis est arrivé la pharmacologie, et maintenant voici un angle technologique… C’est une nouvelle approche séduisante.»



Toutefois, le Dr Bianchi-Demicheli relève qu’il y a encore beaucoup à faire: «Pour le moment, les chercheurs disent avoir observé chez les patients une «réponse pénienne immédiate, avec un gonflement visible du pénis et une variation de sa circonférence». Ça ne veut pas dire grand-chose. Pour avoir une érection permettant une relation sexuelle satisfaisante, il faut que la tuméfaction soit au moins de 75%. Une simple érection visible n’est pas suffisante… De plus, il y a également des questions qui se posent sur l’acceptation d’un tel dispositif, sur la gêne qu’il peut occasionner durant le rapport. Cela étant, toute nouveauté peut poser des questions et des inquiétudes. Au départ, de nombreuses personnes étaient réticentes à l’idée de prendre une pilule. Et aujourd’hui, on sait ce qu’il en est.»