«L’animal va être tué, il est beaucoup plus humain de rendre ce passage le plus doux possible», explique Charlotte Gill dans The Independent. L’animal en question, c’est un homard. Et pour rendre son décès délicat et heureux, elle lui administre du cannabis…

Charlotte Gill est la propriétaire du «Charlotte’s Legendary Lobster Pound», à Southwest Harbor, dans le Maine. Et si le client le demande, elle drogue volontiers ses homards.

Pas de goût de moquette fumée

Très concrètement, rapporte le quotidien britannique, le crustacé est placé dans une boîte fermée remplie d’eau. Puis le cannabis est soufflé à l’intérieur. Lorsqu’il passe ensuite à la casserole, l’animal serait alors tout détendu, voire carrément béat.

Un procédé qui améliorerait en passant la qualité de sa chair, rendue plus savoureuse. Et on ne retrouve pas de résidus de cannabis dans sa chair, est-il précisé. Donc probablement pas non plus un léger goût de moquette fumée en bouche.

Foutaises, semble cependant estimer le HuffPost français. Qui explique que le THC n’est pas hydrosoluble: «ce qui voudrait dire qu’il est très peu probable que cette eau infusée ait un quelconque effet sur le homard.»

Un trou dans la loi suisse?

Quoi qu’il en soit, la question ne risque pas de s’imposer en Suisse: depuis mars dernier, il est interdit d’ébouillanter des homards sur notre territoire. Mais le législateur suisse, pourtant célèbre pour son souci du bien-être animalier, a peut-être oublié de se poser une question éthique fondamentale: ne devrait-on pas adopter une loi qui interdit à quiconque de droguer un homard à l’insu de son plein gré? (Le Matin)