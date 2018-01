Gros malaise pour H&M, au Royaume-Uni. Alors que la célèbre marque lançait sur son site une nouvelle collection d'habits destinés aux enfants, une photo d'un petit garçon noir portant un sweat à message a immédiatement enflammé le web.

La raison de cette colère des internautes? Le texte figurant sur le sweat: «Coolest monkey in the jungle». Autrement dit, «Le singe le plus cool de la jungle». Nombre de gens y ont vu du racisme ordinaire et ont donc vivement critiqué H&M pour cette erreur, relève le Huffington Post.

La marque a immédiatement retiré la photo du garçonnet de toutes les chaînes H&M et présenté ses excuses «à quiconque ait pu être offensé».

Evidemment, il en a été de même sur le site internet de la célèbre marque où seule une image de l'habit demeure visible, désormais.

@hm this is disgusting & irresponsible. You know the history of racist using the term “monkey” to demean people of African descent... and you put this on your website! ???????????????? “Coolest Monkey In the Jungle” #SMH pic.twitter.com/IY877D2d8R — Karamo Brown (@KaramoBrown) 8 janvier 2018

. @hm, have you lost your damned minds?!?!?! pic.twitter.com/EYuCXLZtv3 — Charles M. Blow (@CharlesMBlow) 8 janvier 2018

More casual racism from H&M. This is nothing new when it comes to these clothing companies like Abercrombie and Tommy Hilfilger who have a long history of using their products to convey racist messages. https://t.co/6XwimxngCS — Makkim (@Makkim77) 8 janvier 2018

Uh oh, @hm. Can y’all explain why a black boy was selected to model a hoodie that says, “coolest monkey in the jungle”? ????Someone didn’t think this through. https://t.co/q0NwrboCnq — Christina Watkins (@CWatkinsTV) 8 janvier 2018

(Le Matin)