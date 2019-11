On ne dénature pas la sacro-sainte raclette! Les adeptes du mythique plat sont manifestement chatouilleux: ils se sont défoulés sur Twitter sur une Anglaise qui a publié, samedi, des photos de sa toute première raclette.

On y voit différents types de fromage. Mais aussi des pruneaux ou abricots secs. Et une série de légumes mis à griller: choux de Bruxelles, choux romanesco, tomates, carottes, etc.

Et alors? Chacun fait ce qu’il veut, non? Manifestement pas… Les internautes ont massivement hurlé au sacrilège (et pointé le manque de charcuterie), relate le HuffingtonPost. Mais malgré l’avalanche de réactions, le tout est resté plutôt bon enfant: beaucoup se sont amusés à imaginer la première fois qu’ils croient découvrir un plat. Exemples.

Première fondue bourguignonne

My first Fondue Bourguignonne pic.twitter.com/EuQHU3PSLD — Aurélien ???????? ?? (@ArsenalSCFR) November 3, 2019

Première pizza 4 fromages

I have my first pizza 4 fromages and i love it pic.twitter.com/cCg5eyqEvA — ???????? Bouquetin Tamare ????? (@savoyarde_hyene) November 4, 2019

Première choucroute

My first choucroute and il love it so much pic.twitter.com/Gjprw28w2F — Gibon (@LeGibon) November 3, 2019

Premiers spaghetti bolognaise

Et premier bœuf bourguignon

Having my first boeuf bourguignon, and I love it. pic.twitter.com/ogwxzMD3Gi — Ze Nuit du 4 Août (@Ze_N4A) November 3, 2019

L’Anglaise se sait désormais surveillée. Qu’elle fasse attention à ce qu’elle publie si elle découvre la fondue…

R.M.