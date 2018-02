L'image est tout bonnement dégoûtante: un petit récipient rond et plat infesté de microbes peu ragoûtants.

Dans le cadre d'une expérience en microbiologie, l'étudiante californienne Nichole Ward a décidé de démontrer que les sèche-mains électriques présents dans les toilettes publiques sont un incubateur de germes.

Sa méthode pour mettre en valeur les micro-organismes a été de placer durant trois minutes une boîte de Pétri remplie d’agar-agar – un gel servant de nourriture aux germes – dans un de ces appareils. Elle a récolté les fruits de son travail, deux jour plus tard. «Ce que vous voyez ce sont les différentes souches de champignons et de bactéries pathogènes possibles qui tourbillonnent autour de vos mains. Et vous pensez que vous sortez avec des mains propres», écrit l'étudiante sur Facebook. Toutefois, elle n'a pas souhaité divulguer l'identité des germes en précisant que son expérience n'avait pas pour vocation d'alarmer, mais plutôt de sensibiliser aux problèmes d’hygiène.

Microbes pulvérisés

Cité par 20minutes.fr, le Dr. Frédéric Saldmann, cardiologue, nutritionniste et spécialiste des questions d’hygiène a expliqué: «Lorsqu’on se lave les mains, il peut potentiellement rester des microbes sur les doigts, sous les ongles. Et en les séchant sous ce type d’appareils, on va alors pulvériser tous ces microbes au visage et les inhaler. Mieux vaut les éviter.»

Et de souligner: «C’est aux marques de démontrer que leurs modèles n’entraînent pas de contamination des parois des appareils de séchage ni d’aérocontamination de la pièce dans laquelle ils sont situés.»

Les conseils du médecin pour une bonne hygiène:

- Se laver les mains avant d’aller aux toilettes, histoire d'éviter de transférer sur vos organes génitaux tous les germes présents sur vos mains.

- Baisser le couvercle des toilettes avant de tirer la chasse. Ce geste permet de réduire de 30% les risques d’infection respiratoires et ORL (touchant le nez, la gorge et les oreilles).

- Privilégier l'utilisation du mouchoir en papier à usage unique, plutôt que le sèche-mains électrique.

(Le Matin)