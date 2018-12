Kelsey Zwick savait que la mission qui l'attendait n'allait pas être une mince affaire. Maman d'une petite fille de 11 mois souffrant d'une maladie chronique des poumons, l'Américaine devait prendre un vol reliant Orlando à Philadelphie, le 6 décembre. «J'ai un bébé, un pousse-pousse, un sac à langer, et j'ai aussi la machine à oxygène dont Lucy a besoin», explique-t-elle à ABC 7. Chargée comme un mulet, Kelsey a passé avec brio l'épreuve de l'embarquement et a tranquillement pris place à l'arrière de l'avion, en classe économique.

C'est là qu'une hôtesse de l'air s'est approchée d'elle pour lui annoncer qu'un passager de première classe proposait d'échanger sa place avec la sienne, pour qu'elle soit plus à l'aise avec son bébé. «Je l'ai fixé en pleurant discrètement et il était là, "je vous en prie, je vous en prie"», raconte la jeune maman de jumelles. Une fois l'avion arrivé à destination, Kelsey n'a pas eu le temps de retrouver ce mystérieux inconnu si bienveillant.

Dans l'espoir de le retrouver pour pouvoir le remercier de vive voix, l'Américaine a lancé un appel sur Facebook. «Il m'a rappelée qu'il y a tellement de bonté dans ce monde», a-t-elle écrit. Touchée par le message de la passagère devenu viral, la compagnie American Airlines l'a mise en contact avec «l'homme du siège 2D». «J'attendais pour embarquer, et cette jeune femme avec un petit enfant est arrivée. Elle avait un pousse-pousse normal et aussi ce qui s'est avéré plus tard être une machine à oxygène (...) Cela me semblait simplement être la bonne chose à faire», explique-t-il humblement.

(Le Matin)