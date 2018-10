Ca y est, Carrissa est officiellement divorcée, et dire que c'est un soulagement est un doux euphémisme. Plutôt que de se morfondre, la Britannique de 42 ans a choisi la voie de l'humour pour annoncer la nouvelle à son entourage, raconte le «Sun». Elle a donc soigneusement emballé le document dans une couverture douillette et déposé le tout sur une balance, comme un petit bébé au moment de la pesée.

«Moi-même et ma dignité aimerions annoncer au monde notre magnifique, saine et nouvelle liberté. Ouverte aujourd'hui à 11h et pesant 180 grammes. Je peux vraiment dire que n'ai jamais ressenti un tel amour», a-t-elle publié sur Facebook. La Britannique a passé 15 ans avec son ex-mari, et leur mariage aura duré 5 ans. Mère de trois enfants, elle a hâte de prendre un nouveau départ.

«Il faut toujours voir les choses du côté rigolo. J'ai vu plein de gens dernièrement avoir des bébés, se fiancer et être heureux. Je me suis dit que j'étais aussi heureuse, c'est fait, c'est le passé maintenant. Le divorce, c'est comme un bébé», estime la quadragénaire, en rémission d'un cancer du sein. (Le Matin)