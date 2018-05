Ce projet d'Ennocence s'inscrit dans la volonté du gouvernement français d'établir une liste noire des sites de streaming illégaux. En effet, la ministre de la Culture Françoise Nyssen avait déclaré en avril dernier qu'elle souhaitait blacklister des sites de streaming illégaux. Mise à jour régulièrement, cette liste devrait permettre aux fournisseurs d’accès, aux moteurs de recherches et aux annonceurs de bloquer l’accès à ces sites et de supprimer leur référencement, rapportaient alors les médias français.

L'association Ennocence lance ce mercredi la plateforme de signalement en ligne balancetonsite.com destinée aux parents afin qu'ils puissent protéger leurs enfants en dénonçant (de manière anonyme ou pas) les contenus dangereux et inappropriés.

«Face à l’inaction des pouvoirs publics, des moteurs de recherche et des FAI, Ennocence a besoin de vous pour agir face à la prolifération des contenus inappropriés et dangereux pour nos enfants», peut-on lire sur le site.

Selon l'association, citée par «L'Express», «la première exposition à un contenu indésirable - images et vidéos pornographiques, jeux addictifs, invitation à un chat, escroquerie, fishing, harcèlement - se fait de plus en plus tôt, soit 10 ans en moyenne en 2017».

Pour l'organisation, «les conséquences peuvent être dramatiques chez certains enfants dans la construction de leur sexualité comme de leur rapport aux autres».

Concrètement, comme ça marche? Il suffit simplement d'entrer l'URL du site incriminé. Il est aussi possible de joindre une capture d'écran du contenu jugé choquant. (Le Matin)