Vêtu d'une armure de 34 kg, l'artiste Abraham Poincheval est parti le samedi 7 juillet de Saint-Antoine, sur la commune de Lanrivain (Côtes-d’Armor, F) - siège du festival d’art contemporain Lieux Mouvants , pour rejoindre Brest. Cette odyssée bretonne, soit 170 km de marche, devrait lui prendre une dizaine de jours.

Au départ, cet artiste connu pour ses performances loufoques (voir la galerie ci-dessus) devait monter une pièce, à la demande du fondateur du festival, a relaté Le Parisien. Mais n'ayant pas envie de rester statique, il s'est alors lancé ce défi insolite. «Les paysages sont tellement splendides, ici, qu’ils invitent à l’imaginaire… La Bretagne, cela fait aussi écho au mythe arthurien», confie-t-il au quotidien français. Inspiré notamment du médiéviste suisse Paul Zumthor, il n'hésite pas à le citer: «Il a dit cette phrase qui résume bien les choses: "Le chevalier errant, c’est un homme sans ici."».

Le chevalier improvisé - qui sera suivi dans son aventure par un caméraman à vélo - estime qu'il «fera entre 10 et 20 bornes par jour; entre départementales, bosquets et chemins de traverse». Et de préciser: «Je verrai bien sur la route si l’on m’offre l’hospitalité. Bon, sinon, on ira dans les supermarchés pour acheter à manger, et on dormira à la belle étoile».

(Le Matin)