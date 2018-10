Jakub Marian a une passion: l’onomastique. Autrement dit, l'étude des noms propres et de leur histoire à travers les âges. Un passe-temps qui a conduit ce mathématicien et linguiste tchèque à établir, par pays, un classement des noms de famille les plus courants.

Le résultat est intéressant. En voici quelques exemples.

Moldavie: Rusu (qui signifie «russe»)

Albanie: Kelmendi (une région albanaise)

Autriche: Gruber (de la région de Grub)

Croatie: Hörvat (qui signifie «croate»)

France: Martin (de Mars, le dieu romain)

Irlande: Murphy (les descendants de Murchadh, le guerrier de la mer)

Grèce: Papadopoulos (fils d'un prêtre)

Macédoine: Stojanovski (le fils de Stojan)

Monténégro: Popovic (le fils d’un prêtre)

Suède: Andersson (le fils d’Anders)

Norvège: Hansen (le fils d’Hans)

Danemark: Nielsen (le fils de Niels)

Turquie: Yilmaz («brave»)

Russie: Smirnov («calmes»)

Belgique: Dubois (bois et pierre)

Espagne: Garcia (à la fois «jeune» et «ours»)

Pays-Bas: De Jong («le jeune»)

Portugal: Silva (la forêt)

Roumanie: Popa, (le «prêtre»)

Allemagne: Müller (le meunier)

Suisse: Müller (le meunier), égalité avec Bianchi (couleur blanche)

Italie: Rossi (couleur rouge)

Luxembourg: Schmit (le forgeron)

Royaume-Uni: Smith (le forgeron) (Le Matin)