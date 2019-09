Sur nos smartphones, on peut à peu près exprimer n'importe quel sentiment avec des emojis: la joie, la tristesse, la colère ou la surprise. En fait, des émoticônes, on en trouve pour presque tout. Du mojito au falafel, en passant par le slip et le kangourou (voire même le slip kangourou). Toutefois, il reste encore des lacunes, comme viennent de le constater des organisations religieuses et caritatives finlandaises: «Nous avons été surpris de réaliser que la liste officielle des emojis comprend des douzaines de chats différents et même deux dessins de zombies, mais il n'y en a pas pour exprimer le pardon», ont-elles déclaré.

Du coup, elles ont lancé un concours d'idées pour trouver la meilleure manière graphique d'exprimer la phrase: «Je te pardonne», rapporte le site Positive.news. Le groupe, emmené par l'Église évangélique luthérienne de Finlande (ELCF) a donc ouvert un site, forgivemoji.com, sur lequel tout un chacun peut venir proposer son idée d'ici le 15 novembre.

Pour l'instant, seules six ont été publiées sur le site. Celle retenue par ces organisations sera ensuite envoyée au consortium Unicode qui, une fois par année, décide des nouveaux emojis et en publie la liste, qui est communiquée aux fabricants de smartphones. Mais même si celui du pardon était choisi par Unicode, il pourrait ne pas arriver tout de suite, le processus de création d'un émoticône pouvant prendre deux ans.

Pour l'ELCF, ce concours d'idées est également un moyen de «promouvoir un message de paix et de compréhension mutuelle à travers le monde».

Michel Pralong