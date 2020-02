Comme bien des femmes indiennes, l'étudiante Suvarna Dongare redoute les longs trajets à faire pour aller au petit coin, les toilettes publiques propres restant un besoin pressant dans le pays d'Asie du Sud.

Elle a donc été agréablement surprise de découvrir, dans un parc de Pune, l'un de ces vieux bus repeints en rose et reconvertis en toilettes mobiles pour femmes par un duo d'entrepreneurs, qui les garent en divers lieux de cette ville de l'ouest de l'Inde. «Je suis allée au parc et j'avais urgemment besoin d'aller aux toilettes. Ces toilettes sont très confortables et donnent un sentiment de sécurité», décrit à l'AFP la jeune femme de 18 ans.

Pour la modeste somme de cinq roupies (6,4 centimes d'euro), n'importe quelle femme peut monter à bord pour utiliser les toilettes, allaiter des bébés ou encore acheter des couches ou serviettes hygiéniques.

200 femmes par jour

Lancé en 2016 par les entrepreneurs Ulka Sadalkar et Rajeev Kher, le projet «Ti Toilet» - «Ses toilettes à elle» en marathi - compte 12 toilettes sur roues, chaque bus étant utilisé en moyenne par plus de 200 femmes par jour.

Le dispositif est alimenté par l'énergie solaire, grâce à des panneaux photovoltaïques fixés sur le toit.

