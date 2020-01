Un tigre en peluche, une statue de hiboux ou un serpent un caoutchouc: l’an dernier, les défenseurs des animaux britanniques sont parfois intervenus pour des animaux qui n’en étaient pas, relate l’agence Press Association.

Équivalent de la SPA, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) a ainsi été mobilisée pour une poignée de signalements très à côté de la plaque. (Voire galerie ci-dessus).

Ces cas insolites sont heureusement rares, surtout en comparaison du plus d’un million d’appels reçu par RSPCA chaque année et ses quelque 110 000 interventions pour voler au secours d’animaux, note la presse britannique.

«Mais nous encourageons toujours les gens à discuter avec leurs voisins et à vérifier qu’ils ont vraiment besoin de notre aide avant de téléphoner», a précisé l’association.

R.M.