Le DJ américain Jauz semble être un fan des «Dents de la mer» («Jaws», en anglais). Et même s'il n'avait peut-être pas choisi son pseudo en référence au célèbre film de Spielberg, il y fait maintenant clairement référence puisque son dernier album, qui sort ce 17 janvier, s'intitule «Dangerous Waters» (Eaux dangereuses). Il est même devenu tellement fans des morsures du requin que ce Californien a créé un collectif nommé «Bite This», littéralement «mord cela». Il explique toutefois sur son site que c'est aussi de l'argot utilisé notamment dans la culture hip hop qui signifie «voler, arnaquer le style musical d'un autre».

Et pour fêter le lancement de son disque, Jauz a présenté mercredi dernier sa nouvelle collection de vêtements... qui a beaucoup fait rire les francophones. «Est-ce qu'il existe plusieurs tailles», «Ou en bleu», se marrent-ils sur Twitter. Bref, l'histoire est partie en sucette et le DJ a été pris d'un doute, comme disait Pierre Desproges. Il a ensuite compris qu'il y avait un problème avec le mot «Bite».

ATTENTION À TOUS CEUX QUI PARLENT FRANCAIS:



I get it. BITE means dick in French. I will make you a special collection that says “Mordre” or “Manger” instead if you just shut the fuck up about it lol