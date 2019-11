Cette coupe rasta, ce n'était pas voulu. «Chamade» a été recueilli il y a quelques jours au refuge «Le radeau des animaux», à Féhel (F). Son propriétaire l'avait abandonné, lui et deux autres chats.

S'il était dans cet état, c'était parce que, obèse, il n'était plus capable de faire sa toilette, explique «Ouest-France». Du coup, ses poils sur son dos se sont progressivement collés, pour constituer ces dreadlocks impressionnants.

Le personnel du refuge lui a donc administré un bon gros toilettage et lui a enlevé environ un kilo de poils. Ce chat de 9 ans a non seulement retrouvé visage félin, mais également de nouveaux maîtres, qui l'ont adopté, lui et son pote «Chad», qui avait aussi un début de dreadlocks.

Les membres du refuge précisent que, s'ils avaient déjà vu des tresses sur des chats à poils longs, c'est la première fois qu'ils en trouvaient sur des animaux à poils courts.

Après une bonne coupe, «Chamade» a pu retrouver son copain «Chad». Image Facebook/Le radeau des animaux

Michel Pralong