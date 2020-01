Julie, une libraire de Clichy-la-Garenne, s'est vue dernièrement durement sanctionnée par son agence bancaire, succursale de la Société Générale. Elle a reçu par recommandé l'annonce que son compte professionnel, son compte personnel, son compte joint, le compte de son compagnon et celui d'une de ses filles allaient être fermés d'ici soixante jours, rapporte Le Parisien. La sanction n'est pas liée à une quelconque difficulté financière ou a des défauts de paiements mais au fait d'avoir posté plusieurs messages sur Twitter pour interpeller son agence, faute de pouvoir joindre quelqu'un en direct.

Des messages vifs, mais restants polis, précise «Le Parisien», comme ceux qui apparaissent désormais régulièrement sur les réseaux, écrits par des clients confrontés à des répondeurs téléphoniques et autres numéros surtaxés sans personne à qui parler.

Agence de Clichy, le distributeur ne marche pas, pas d’enveloppes pour remise de chèques... La queue qui s’allonge... @SG_etvous ???????????? pic.twitter.com/69JxXCPO2Q — Julie Goislard (@juliegoislard) October 2, 2018

«Dans la foulée, j'ai reçu un appel du directeur de l'agence, non pas pour m'aider et trouver une solution à mon problème, mais pour me dire d'arrêter de tweeter et pour me menacer de fermer mon compte», raconte la libraire.

Recommandés en rafale

Elle reçoit ensuite un premier recommandé daté du 12 décembre. Une lettre à en-tête de la Société générale mettant fin au contrat, dans le délai de 60 jours légal. «J'ai néanmoins obtenu un rendez-vous auprès du directeur, le 20 décembre, cela a duré exactement six minutes», raconte Julie, qui était alors accompagnée de son conjoint. «Il a été totalement impossible de discuter et le directeur nous a indiqué qu'il faisait ce qu'il voulait et qu'il pouvait même clôturer tous nos comptes», souffle-t-elle.

Depuis, la libraire et son compagnon ont reçu trois autres recommandés datés du 21 décembre, soit le lendemain du rendez-vous, stipulant la fermeture de leurs comptes personnels. Un dernier recommandé (à ce jour) l'informant de la fermeture du compte en banque d'une de ses filles a suivi.

Totalement délirant

«C'est totalement délirant comme situation », souffle la commerçante clichoise qui a raconté sa mésaventure sur Facebook, cette fois, générant plusieurs centaines de partages et de commentaires de soutien. Certains relayant d'ailleurs des difficultés relationnelles avec cette même agence bancaire.