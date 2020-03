Des centaines de milliers de contaminés, des milliers de morts, des millions de personnes confinées chez elles: il n'y a pas de quoi rire. Quoi que, c'est à peu près tout ce qu'il reste et, s'il est contagieux, un rire ne fait, lui, pas de mal. Alors voici quelques perles trouvées sur les réseaux sociaux, une galerie que nous mettrons à jour au fur et à mesure. Cela peut aider à garder le moral en restant chez soi et éviter d'en arriver aux pires extrémités comme ci-dessous.

Michel Pralong