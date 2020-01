Christophe Dietrich n'en était pas à son coup d'essai. Pour enrayer le phénomène des dépôts sauvages dans sa commune de Laigneville, ce maire a misé sur une technique pour le moins expéditive: le «retour à l'envoyeur». Et lundi dernier, la méthode a fait sa première victime de 2020, a-t-il indiqué sur Facebook.

Dans un champ de la région, un habitant des plus indélicats avait ainsi déversé «au moins 10 tonnes» de détritus, selon l'estimation de l'élu local. Mal lui en a pris puisque une passante l'a suivi jusqu'au champ, filmant la scène avec son téléphone portable. Ses polluants va-et-vient en camion ont de plus été enregistrés par les caméras de surveillance de la commune.

Grâce à ces images, le coupable a finalement pu être identifié et son domicile localisé. Avec cinq utilitaires, Christophe Dietrich et son équipe se sont donc attelés à récupérer l'amas de déchets sauvages, avant de le déverser au domicile du pollueur. Le tout filmé et diffusé sur les réseaux sociaux. Interrogé par le maire sur le motif de son geste, l'homme a assuré n'avoir «pas trouvé» de déchetterie.

Mauvaise foi ou moment d'égarement? Quoi qu'il en soit, la scène va lui coûter très cher: chaque camion utilisé pour lui rendre ses déchets lui sera facturé 800 euros à titre de frais de ramassage, soit une note finale de 4000 euros. À ce prix, pas sûr qu'il réitère l'expérience de si tôt...

J.Z