Pour certains enfants, fêter Halloween n'est pas forcément très rigolo. Quand on est intolérant au gluten, allergique aux œufs ou en danger si l'on avale une cacahuète, manger n'importe quelle friandise obtenue sous la menace et déguisé en squelette peut vraiment transformer la soirée en quelque chose d'horrible. C'est pour cela que, s'inspirant d'une initiative lancée en 2013 dans l'État américain du Tennessee, il existe désormais un moyen de rendre tout le monde heureux à Halloween, même les allergiques.

Le projet «Citrouille bleue» de l'organisme américain FARE (Food Allergy Research & Education) propose en effet aux gens d'installer devant leur porte une citrouille creusée et peinte en bleu canard (ou un autocollant, pour les moins artistes ou bricoleurs) qui indique aux enfants qu'ici, ils ne risquent pas de mauvaise surprise en venant réclamer des friandises. Non pas parce que celles-ci sont garanties sans allergènes (cela serait trop compliqué de s'en assurer pour tous les types d'intolérances). mais parce qu'on distribue également des cadeaux qui ne sont pas comestibles. Comme par exemple des dentiers de Dracula, des squelettes en plastique ou des bâtonnets lumineux. Les bonbons restent, dans un bol séparé, pour les enfants qui ne risquent rien.

Un tout petit peu en Europe

Le site de l'organisation propose du matériel à télécharger, comme des pochoirs pour peindre sa citrouille ou des affiches. Il en existe même en français car l'action s'est répandue non seulement à travers tous les États-Unis, mais également au Canada et donc au Québec. D'ailleurs, indiquer sur le site son adresse comme étant un lieu d'Halloween pour tous fait partie de la démarche. Si l'on se rend sur la carte interactive du site, on s'aperçoit que quelques personnes en Europe y participent, l'adresse la plus proche de nous étant dans les Vosges. Ce qui n'est tout de même pas la porte à côté à aller frapper déguisé en zombie.

