Le centre-ville de Toulouse (F) s'est paré d'étranges décorations depuis quelques semaines. Des housses, faites main et qui, en étant ficelées au pied des barrières, empêchent les cyclistes d'y cadenasser leur vélo. Ce système est une initiative privée de certains commerçants, lassés que les piétons ne puissent plus passer sur les trottoirs devant leurs magasins. «Je le fais parce que j’ai vu une dame avec une poussette se prendre une pédale dans le mollet et parce qu’on ne peut plus sortir de la boutique en fauteuil roulant», explique la gérante d'une boutique à 20minutes.fr. Du coup, elle installe sa housse chaque matin et la retire le soir.

Manque de stationnement

Plusieurs de ses voisins font pareil. Pour l'association 2 Pieds 2 Roues, qui défend les cyclistes, les commerçants n'ont pas le droit de personnaliser ainsi l'espace public. Mais elle reconnaît toutefois que ce n'est pas tant une mesure prise pour embêter les cyclistes que la conséquence d'un problème au centre-ville: le manque de stationnement pour les vélos. Une situation dont la mairie de Toulouse est parfaitement consciente: les 2000 arceaux permettant d'y cadenasser 4000 bicyclettes ne suffisent plus face à la recrudescence de ce moyen de transport dans la ville rose. Des mesures ont déjà été envisagées pour y remédier puisque 400 emplacements supplémentaires seront installées d'ici décembre.

3 type "d'infractions" sur cette place piétonne (Trinité), 3 solutions.

- housse anti-vélo: expliquer au commerçant qu’on ne peut pas personnaliser l'espace public

- moto : orienter l'usager vers un parking motorisé

- vélo: créer massivement des stationnement réglementaires pic.twitter.com/eJBio4xvhx — 2 Pieds 2 Roues Tlse (@2Pieds2Roues) August 19, 2019

En attendant, 20minutes.fr a demandé à la Ville si les commerçants qui recouvraient ainsi les barrières risquaient une amende. La réponse est claire: comme les vélos stationnés sur le trottoir ne sont pas verbalisés, ceux qui empêchent de le faire ne le sont pas non plus.