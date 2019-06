Tenu par une abeille, ou presque, le compte @bee_nfluencer a pour but de préserver l'existence de ces pollinisatrices. Lancée par la «Fondation de France», cette initiative porte le nom mielleux de «Beefund». Et elle est plus que nécessaire: les abeilles sont aujourd'hui en voie d'extinction, un constat terrible pour la faune, la flore et la planète dans son ensemble.

L'objectif est de rendre l'abeille «B.» célèbre sur le réseau social, afin qu'elle attire les marques et les opérations de sponsoring et génère une prise de conscience collective. L'argent récolté par la petite influenceuse pourra alors être reversé à différentes associations qui œuvrent pour la préservation des abeilles.

Alors que de nombreuses espèces sont déjà en voie de disparition, les abeilles sont également touchées. Les chiffres sont alarmants, on estime que 46% des abeilles sauvages et domestiques sont sur le point de disparaître.

Les abeilles jouent pourtant un rôle essentiel: elles pollinisent les fleurs, les fruits, et permettent ainsi leur reproduction. 75% des cultures agricoles mondiales sont pollinisées par les abeilles, dont le travail est indispensable à l'équilibre des écosystèmes.

Le principe est donc très simple, et totalement gratuit. Plus le compte aura d'abonnés, plus il pourra récolter des fonds pour financer des recherches sur les effets des pesticides, des ateliers de sensibilisation pour les enfants avec l’installation de ruches pédagogiques et bien d'autres projets. (Le Matin)