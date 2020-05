Les chagrins d'amour peuvent parfois prendre une ampleur inattendue. C'est ce qu'a constaté un habitant de la ville de Zibo, dans l'est de la Chine. En rentrant chez lui, il a découvert... une tonne d'oignons déposés sur le pas de sa porte. L'ultime cadeau de son ex-compagne.

Selon le «Daily Mail», qui cite la presse chinoise, cet homme avait quitté son amie, Zhao, après l'avoir trompée. Dévastée par cette rupture qui a mis un terme à une relation qui durait depuis un an, la femme a avoué avoir pleuré durant trois jours. Une tristesse qui s'est transformée en rage lorsqu'elle a appris par ses amies que l'indélicat n'était pas du tout affecté par cette séparation et que, lui, n'avait pas versé une larme. Elle a donc concocté une vengeance à la hauteur de son chagrin.

«À ton tour de pleurer!»

Elle a commandé une tonne d'oignons rouges («car j'ai de l'argent», reconnaît-elle), pour lui «faire connaître le goût des larmes». Elle a donné comme instructions de les apporter à l'adresse de son ex, mais sans prévenir ce dernier. Le livreur a mis plus de quatre heures pour décharger tous les oignons de son camion et les déposer devant la porte, avec juste un petit mot: «J'ai pleuré pendant trois jours, à ton tour!»

Le livreur a mis plus de quatre heures à tout décharger. Photo Shandong Net

L'ex-petit ami, après que la presse a découvert son histoire, a expliqué aux journalistes qu'il avait notamment rompu avec Zhao en raison de... ses comportement excessifs. «Mon ex était très mélodramatique. Elle dit à tout le monde que je n'ai pas versé une larme depuis notre rupture. Suis-je une mauvaise personne pour autant?»

Les voisins ont versé des larmes

L'un de ses voisins, interrogé par les médias, n'a pas trouvé l'histoire très drôle. «Je ne sais pas s'il a pleuré, mais moi oui, s'est-il emporté. Tout l'immeuble pue l'oignon!»

Michel Pralong