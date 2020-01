Certaines femmes ne sont pas attirées par les hommes barbus. Car elles craindraient que quelque chose de vivant ne se trouve parmi les poils… Telles sont les conclusions d’une étonnante étude qui affirme que les femmes dégoûtées par les poux, puces, tiques et autres «ectoparasite» sont moins susceptibles de trouver les barbes attirantes.

Cette recherche menée par les universités de Stirling et du Queensland, en Écosse et en Australie, a été publiée dans la revue «Royal Society Open Science». Elle a été menée auprès de 919 femmes hétérosexuelles. On leur a demandé de noter l’attractivité de trois visages masculins, chacun présenté avec ou sans barbe.

En parallèle, les chercheurs ont également évalué chez les sondées le niveau de dégoût inspiré par les poux, puces ou tiques. Et ils affirment avoir trouvé une corrélation: les femmes les moins attirées par les barbus avaient tendance à avoir davantage les parasites en horreur.

Que les barbus se rassurent

Les chercheurs estiment qu’il pourrait s’agir d’un reliquat inconscient d’un lointain passé, quand une plus grande pilosité pouvait réellement être associée à une probabilité supérieure de présence de parasite.

Mais que les barbus se rassurent. Comme le note le HuffingtonPost britannique, cette même étude affirme que, de manière générale, les 919 femmes interrogées ont eu tendance à trouver les visages barbus plus attirants. Tant lorsqu’on leur demandait d’envisager une relation à court qu’à long terme.

«Il faut juste se souvenir de garder sa barbe propre, les gars», s’amuse le HuffingtonPost.

R.M.