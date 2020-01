Équivalent de la SPA, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) britannique ne chôme pas: ses membres volent au secours de quelque 110 000 animaux chaque année au Royaume-Uni.

Un quotidien qui est régulièrement lourd. «Nous sommes souvent appelés pour des cas choquants, bouleversants ou dégoûtants de cruauté ou négligence envers les animaux», rappelle la RSPCA.

Des «situations gênantes»

Mais pour cette fin d’année, la section Angleterre et Pays de Galles de la société britannique a tenu à ajouter que ses sauveteurs sont «également en première ligne lorsqu’il s’agit d’aider des animaux qui se retrouvent dans une situation gênante – et plutôt amusante!»

La RSPCA a donc eu la jolie idée de proposer, photos à l’appui, quelques-uns de ses sauvetages les plus insolites réalisés en 2019. Renards en mauvaises postures, phoques trop haut perchés ou écureuil trahi par sa gourmandise, le résultat est à découvrir dans la galerie ci-dessus.

R.M.