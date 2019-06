Difficile de confondre leurs domaines d’excellence respectifs. Mais il est vrai que les sonorités de leurs noms sont assez proches. Résultat, des Anglais ont réussi l’exploit de confondre Mariah Carey et Marie Curie.

C’est en tout cas ce qu’a affirmé Harriet Alida Lye dans un tweet. Elle a expliqué que Siobhan, sa cousine anglaise, avait dit à ses collègues qu’elle souhaitait un gâteau d’anniversaire avec le minois de la chanteuse américaine. Ils ont compris de travers et se sont pointés avec un dessert orné du visage de la célèbre physicienne. Un visage sérieux voire sévère pas particulièrement «festif», a ironisé Harriet Alida Lye.

Mariah Carey s'en mêle

Son message est devenu viral et amuse beaucoup la twittosphère. Certains se demandent par exemple si le gâteau avait un goût de polonium…

La bourde pâtissière a tellement circulé qu’elle est venue aux oreilles de Mariah Carey. Qui l’a retweeté avec un message plutôt sympa. «Ça aurait pu être moi si je n’avais pas échoué aux rattrapages en mathématiques», s’est amusée la diva.

Et de souhaiter tout de même un bon anniversaire à Siobhan.

This could've been me if only I hadn't failed remedial math ??????? happy birthday Siobhan!! ???? https://t.co/Ffz69lTRkc