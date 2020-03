Ces photos ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux mardi 10 janvier. On y voit un homme, visiblement un travailleur immigré d'origine asiatique, transformé en distributeur ambulant de gel désinfectant.

Ces images ont été prises à l'extérieur et dans le hall d'accueil de Saudi Aramco, qui n'est autre que la compagnie pétrolière nationale de l'Arabie Saoudite.

Elles ont évidemment provoqué un tollé, surtout que le pays est connu pour ne pas être le plus bienveillant envers ses travailleurs étrangers. La compagnie s'est toutefois distanciée de ces images, comme l'explique «La Presse». «Saudi Aramco voudrait exprimer sa vive insatisfaction face à ce comportement abusif qui a été fait sans l’approbation de l’entreprise. La société a immédiatement mis fin à cet acte et a pris des mesures strictes pour empêcher que cela ne se reproduise.» On attend encore les excuses.

Michel Pralong