Voilà une nouvelle annonce à ajouter dans la catégorie «job de rêve». Après les 2000 euros par mois proposés pour appuyer sur un bouton et les 45'000 francs pour regarder des séries, voilà que la start-up indienne «Wakefit» débarque avec une offre d'emploi pour tester des matelas.

Cette dernière se présente sur son site internet comme une «entreprise de solutions du sommeil» et annonce avoir pour but de «révolutionner le sommeil en Inde». Elle recherche activement des stagiaires pour un job à la mission ô combien difficile: dormir.

Pour ce «stage» d'une durée de 100 jours, les heureux élus recevront la modique somme de 1300 euros (environ 1400 francs) pour dormir neuf heures par nuit. Un matelas leur sera fourni ainsi qu'un appareil leur permettant d'assurer un suivi de leur condition physique, rapporte le journal «Ouest-France».

Expériences diverses de sommeil requises

Pour être sélectionné, il faut répondre à des critères très précis. L'entreprise indique qu'il faut «être capable de s’endormir dans les 10 à 20 minutes après avoir touché l’oreiller» et qu'«avoir une expérience passée de sommeil dans n’importe quel type d’environnement, indépendamment des niveaux de bruit et de luminosité» est un plus pour le job.

Elle précise également que «s'être déjà endormi en cours peut être considéré comme une expérience pertinente». De nombreux autres critères de sélection sont visibles sur leur site.

Pour candidater, il suffit simplement de se rendre directement sur leur page internet et expliquer pourquoi ce job est fait pour vous.

