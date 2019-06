À travers des images au ralenti des dernières rencontres de la compétition, la séquence «L'oeil de Michel» cherchait à mettre en avant «les moments forts des premiers matches de la Coupe du monde féminine».

Et si la volonté de faire la part belle à un sujet souvent jugé comme sous-médiatisé est louable, la méthode, elle, a clairement laissé à désirer.

Dans le reportage, diffusé mardi dernier sur TF1 dans le journal de 13h de Jean-Pierre Pernaut, des commentaires plus que douteux ont en effet agacé plus d'un téléspectateur.

S'attardant sur une image de mains à proximité d'un ballon, le commentateur de «L'oeil de Michel» note ainsi qu'«avec des gestes si délicats, au bout de doigts si fins, on peut comprendre que certains rêveraient d’être à la place de la balle.»

Et d'enchaîner, dans un élan poétique, sur une ultra maladroite comparaison: «L’essentiel est ailleurs: dans ce jeu léger de jambes, pour faire comme les garçons, du tricot sur la pelouse. Une maille à l’endroit, une maille à l’envers.»

Des propos jugés déplacés, voire sexistes, qui n'ont pas manqué d'être épinglés par de nombreux internautes.

"DIDIER ! IL MANQUE LE TEXTE DE LA VOIX OFF !

