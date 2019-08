Grâce à LEGO, il vous sera bientôt possible d'avoir chez vous Ross, Rachel, Monica et compagnie. Pour fêter l'anniversaire des 25 ans de «Friends», la marque a décidé de sortir un kit dédié à la série, rapporte BFM TV.

Le constructeur danois a mis en ligne une vidéo sur son compte Twitter avec toute la bande d'amis en figurine, sur un canapé, dans un clin d’œil assumé au générique de fin de chaque épisode.

The one with LEGO bricks ???? Coming soon ???????? pic.twitter.com/Zb8T1AQXVY — LEGO (@LEGO_Group) 6 août 2019

Dans une seconde vidéo, on découvre qu'il sera possible de construire le Central Perk, le célèbre QG de la bande. On pourra même incarner Gunther, le patron du café, connu notamment dans la série pour être fou amoureux de Rachel. Disponible à partir du 1er septembre sur le site de LEGO, le kit coûtera aux alentours de 65 francs suisse.

Could we BE any more excited to build Central Perk?! ?? #Friends25 https://t.co/ID4dAfG8TZ pic.twitter.com/MQDHFnym4V — LEGO (@LEGO_Group) 8 août 2019

Malgré son arrêt en 2004, «Friends» reste extrêmement populaire et fait toujours autant parler. Jennifer Aniston a d'ailleurs récemment déclaré être favorable à un retour de la série. Marta Kauffman, l'une des créatrices, ne serait cependant pas très emballée par cette perspective.

À noter que pour l'anniversaire de la série, le quartier new-yorkais de SoHo accueillera du 7 septembre au 6 octobre un lieu éphémère où il sera possible rejouer les scènes cultes de certains épisodes.