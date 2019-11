À La Turballe, près de Guérande (F), on prend Noël très au sérieux. Et même si l'on est un petit port sur la façade atlantique, on y estime qu'un Noël sans neige, ce n'est pas un Noël. Ainsi, le maire de la commune, Jean-Pierre Branchereau, a édicté le 25 novembre dernier un étrange arrêté, relate France Bleu.

L'article 1 précise en effet: «Le ciel, et plus particulièrement les nuages sont dans l'obligation de faire tomber la neige le vendredi 29 novembre 2019 sur la place du marché pour le lancement des illuminations de Noël à partir de 19 heures précises». Ceci vu notamment «la demande insistante des petits Turballais et Turballaises qui n'ont que rarement vu tomber la neige» et constatant que «de gratter sa voiture le matin, c'est bien, mais que c'est insuffisant pour se dire qu'on entre dans la période des fêtes de fin d'année».

«J'en ai marre»

Le maire, plein d'humour, explique qu'il est très content d'habiter au bord de la mer mais que l'inconvénient, c'est qu'il ne neige jamais. «J'en ai un petit peu marre, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas la neige comme les autres». Pour assurer le coup, son arrêté interdit aussi tout soleil et courant chaud ce vendredi.

Une initiative qui n'aurait rien d'électoraliste puisque le maire ne se représentera pas. Reste que cela semble raté puisque la météo annonce 12°C et du soleil à La Turballe aujourd'hui. Un petit canon à neige pour 19 heures?

Michel Pralong