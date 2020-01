Les livres ne contiennent pas que du savoir, comme l'a constaté la bibliothécaire de l'Université de Liverpool mercredi dernier. Ce soir-là, quelqu'un a trouvé dans l'un des ouvrages une tranche de fromage, apparemment du gouda. «Ceci n'est pas un marque-page»: tel est le message posté le 21 janvier sur le compte officiel de la bibliothèque suite à cette découverte, avec une photo de la pièce à conviction, mise sous plastique pour l'occasion, relate la BBC.

This is not a bookmark. pic.twitter.com/oy7tqM3aJv — Uni of Liverpool Library (@LivUniLibrary) January 21, 2020

Entre amusement et dégoût

La bibliothécaire a expliqué que le fromage était «étonnamment chaud et liquide» et avait été découvert quelque part entre le rayon d'histoire américaine et celui de géographie. Rien de plus précis car la personne qui l'a trouvée a été si surprise qu'elle a oublié de noter dans quel livre il était. «Nous étions partagés entre amusement et dégoût, poursuit la bibliothécaire, et je ne suis pas certaine que même les souris en veuillent. »Elle a également ajouté qu'elle préférerait que les utilisateurs de la bibliothèque évitent d'utiliser leurs snacks comme marque-page.

Le tweet de la Bibliothèque a fait le buzz, étant partagé plus de 23 000 fois jusqu'à présent, en faisant l'un des tweets les plus populaires de l'institution. Il y a quelques années, c'est un emballage de sandwich poulet-bacon-laitue qui avait été retrouvé pour marquer l'emplacement d'un livre entre un ouvrage consacré aux chromosomes et une à la différenciation sexuelle.

L'emballage de sandwich découvert il y a quelques années. Photo Bibliothèque de l'Uni de Liverpool