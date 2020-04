En raison du coronavirus, la bibliothèque publique de Newmarket, dans le Suffolk (GB) est, comme toutes les autres, fermée. La direction a donc profité de l'occasion pour demander à ce que soit effectué un nettoyage en profondeur. Et jeudi dernier, le personnel a pu retourner sur les lieux et constater que c'était certes tout propre, mais qu'il y avait un comme un problème, raconte la BBC.

Le nettoyeur avait enlevé les livres des rayons des bibliothèques et les avait remis... en les classant selon leur taille et non plus selon l'ordre établi par les bibliothécaires. Allez retrouver un titre comme cela! Le personnel a d'abord vu le côté drôle de l'histoire, mais va devoir maintenant tout remettre à sa place. «Il semble heureusement que nous ayons un peu de temps devant nous pour tout trier», a dit l''un des bibliothécaires, très flegmatique, se référant à la durée du confinement.

Une bonne intention

Il s'est empressé d'ajouter que le nettoyeur était adorable et qu'il avait fait un excellent travail et qu'il pensait certainement bien faire en remettant les livres. Il ne lui en veut pas et espère même qu'il ne culpabilisera pas pour cela.

Michel Pralong