Un ancien combattant britannique presque centenaire s'est lancé pour défi de parcourir l'équivalent de 100 longueurs dans son jardin à l'aide de son déambulateur pour collecter des fonds pour les soignants et a obtenu ainsi plus d'un million de livres.

Le capitaine Tom Moore a décidé de parcourir 100 longueurs de 25 mètres avant de fêter son centième anniversaire le 30 avril. Il s'y emploie au rythme de dix longueurs par jour effectuées dans son jardin, à l'aide de son déambulateur.

Pour le soutenir, il en a appelé à la générosité du public, les fonds récoltés étant destinés à des associations aidant les employés du service public de santé britannique, le NHS, en première ligne pour combattre la pandémie qui a déjà tué plus de 11'000 personnes dans le pays.

Mardi, le nonagénaire avait déjà réussi à lever plus de 1,5 million de livres sterling, auprès de quelque 74'000 personnes, indique la page de sa levée de fonds, sur JustGiving, alors qu'il s'était fixé un objectif de 1000 livres il y a seulement une semaine. «C'est incroyable», a-t-il commenté mardi sur la chaîne de télévision ITV, interrogé depuis son salon, arborant une veste couverte de médailles.

WOW WOW WOW



1.5 million pounds for our amazing NHS



I am blown away by the Great British public and their generosity!

You are all so amazing and showing what is so special about our great Nation.



Thank you#walkwithtom #TomorrowWillBeAGoodDay