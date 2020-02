L'association PETA a annoncé mardi 4 février la fin de sa campagne «Plutot à poil qu'en fourrure». Car, selon elle, son but est atteint et cette pratique est quasi révolue. «Presque tous les grands créateurs de mode ont renoncé à la fourrure, la Californie l'a interdite, la reine Elizabeth II y a renoncé, Macy's ferme ses salons de fourrure et maintenant, la plus grande maison de vente aux enchères de fourrures en Amérique du Nord a déposé son bilan», a déclaré le vice-président principal de PETA, Dan Mathews, qui avait conçu la célèbre campagne.

Débutée en 1990 avec le groupe de punk-rock The Go-Go's, celle-ci a vu un nombre impressionnant de stars, femmes et hommes, poser nues sur des affiches. Cette annonce survient pendant la Fashion Week de New-York, manifestation durant laquelle les nouvelles affiches de «Rather Naked Than Wear Fur » étaient habituellement dévoilées, afin de sensibiliser les créateurs de mode et le public au problème de la fourrure.

Combat pas terminé

PETA précise toutefois qu'elle continuera a lutter contre ceux qui utilisent encore de la fourrure, mais avec d'autres moyens. L'association mène également d'autres campagnes, notamment pour appeler les gens à devenir végétariens.

Michel Pralong