Pour divertir le public pendant sa fermeture temporaire due à la pandémie, un aquarium japonais a eu l'idée d'organiser et de filmer des rencontres entre ses pensionnaires aquatiques pour les partager en ligne.

Une rencontre improbable

Un groupe de pingouins du Yokohama Hakkeijima Sea Paradise près de Tokyo, qui en temps habituel peuvent déambuler une vingtaine de minutes par jour dans les allées de l'établissement, se sont vu offrir une nouveau parcours avec un arrêt devant le bassin de phoques dont ils n'avaient jamais fait connaissance.

«Ils ne cherchent pas activement à se connaître mais je suis certain qu'ils s'intéressent les uns aux autres», a déclaré vendredi le porte-parole de l'aquarium Naoya Goto à l'AFP.

«Ils sont tous vraiment mignons et c'est pourquoi nous avons décidé de les laisser se rencontrer, de les filmer et de partager les images sur les réseaux sociaux», a-t-il dit. Les musées, zoos et aquariums sont fermés dans le cadre d'un état d'urgence appliqué à tout l'archipel nippon jusque fin mai.

C'est parce qu'ils ont besoin d'exercice que les pingouins suivent ce rituel quotidien d'une vingtaine de minutes de promenade, explique M. Goto. Ils ont besoin de variété «pour ne pas finir par s'ennuyer», a-t-il ajouté. «Nous voulons améliorer la qualité de vie de ces pingouins». L'aquarium a aussi présenté une loutre à un béluga, deux des animaux les plus populaires.

Réduire le stress lié au confinement

Une des gardiennes de l'aquarium, Nagomi Sato, a dit afficher ces vidéos «dans l'espoir qu'elles auront un effet apaisant et réduiront le stress» de ceux qui sont bloqués chez eux par le virus.

Un autre aquarium japonais fermé en raison du coronavirus a récemment proposé une solution insolite pour réaccoutumer ses petites anguilles de jardin à côtoyer des êtres humains: inviter le public à se montrer et leur parler doucement par vidéo à distance.