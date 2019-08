Les ados d'aujourd'hui ne manquent pas de ressources, surtout lorsqu'il s'agit d'accéder aux réseaux sociaux. C'est ce qu'a démontré une jeune fille de 15 ans, punie par sa mère. Cette dernière lui a en effet confisqué son smartphone après qu'elle ait provoqué un incendie en oubliant de surveiller un plat sur le feu, trop accaparée par son téléphone. «Elle a pris tous mes appareils afin que je porte plus d'attention à ce qui se passe autour de moi», est-elle tout de même parvenue à écrire au journal britannique «The Guardian», dans un appel à l'aide qu'elle a envoyé avec la tablette de son cousin.

Fan de la chanteuse Ariana Grande, dont la photo illustre son compte Twitter, celle dont le pseudo est Dorothy a expliqué qu'elle était mortifiée de ne pas pouvoir accéder à ce réseau social, sans qui elle allait s'ennuyer tout l'été. Elle a ensuite réussi à envoyer un tweet via sa console Nintendo DS disant «Je pars pour toujours, ma mère a pris mon téléphone. Vous me manquerez tous. Je pleure.» Le message suivant sur son compte Twitter était visiblement, lui, signé de sa maman: «J'ai vu que Dorothy avait accédé à Twitter avec sa Nintendo.» Au tour de la console d'être confisquée. Mais l'ado s'est ensuite rabattue sur sa Wii. Pour se voir une fois encore privée de celle-ci.

Le message que Dorothy est parvenue à poster via sa console Wii. Twitter

Fin de l'histoire? Pas encore. Le message suivant est celui qui a fait le buzz. Il y est dit: «Je ne sais pas si cela va tweeter, je parle à mon frigo. Ma mère a une nouvelle fois confisqué tous mes appareils électroniques.» Avec en dessous l'indication LG Smart Refrigerator, confirmant que le message avait bien été envoyé via ce frigo connecté.

I do not know if this is going to tweet I am talking to my fridge what the heck my Mom confiscated all of my electronics again.