Après s'être entrevus sur des seuils de portes, du haut d'un balcon, depuis le trottoir d'en face, au téléphone ou en ligne, familles et amis s'apprêtent à se retrouver lundi dans plusieurs pays européens.

L'heure du déconfinement sera pour beaucoup le temps de retrouvailles tant attendues. Toutefois, les précautions sanitaires restent de mise. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux démontre à quel point les gestes barrières restent nécessaires, même au sein d'un groupe de cinq personnes. À savoir: se laver les mains, tenir ses distances, éventuellement porter un masque et éviter les personnes à risque.

Propagé en 30 minutes

Pour démontrer la vitesse à laquelle le virus peut se propager lors d'un simple repas de famille, une expérience a été menée par le média japonais NHK. Une personne jouant le rôle d'un porteur du Covid-19 a étalé un liquide phosphorescent dans ses mains.

Au bout de 30 minutes seulement, le produit s'est retrouvé sur les dix convives participants dont les visages de trois d'entre eux.

La vidéo, visionnée par plus de 57 000 personnes personnes sur Twitter, permettra peut-être de sensibiliser les populations et limiter les risques de transmission qui pourraient générer une nouvelle vague d'épidémie.

L.J.

NHK conducted an experiment to see how germs spread at a cruise buffet.



They applied fluorescent paint to the hands of 1 person and then had a group of 10 people dine.



In 30 min the paint had transferred to every individual and was on the faces of 3.

pic.twitter.com/1Ieb9ffehp