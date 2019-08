Peut-être que des chatons se feraient adopter plus facilement. Reste que «Big Boi Mr B» a fait fureur lorsque sa photo a été publiée sur Twitter, quand le refuge pour animaux Morris, à Philadelphie a diffusé cet avis d'adoption. «C'est un chonk (terme anglais pour désigner un très gros matou). C'est même un chonk de chez chonk, il redéfinit carrément le mot, peut-on lire sur le message. Pouvez-vous deviner combien il pèse? Plus important, pouvez-vous lui donner une maison? Adoptez cette peluche taille jumbo pleine d'amour».

OMG, big boi Mr. B is a CHONK. He’s a chonk of a chonk. He redefines the term. Can you guess how much he weighs? More importantly, can you give him a home? Adopt this jumbo-sized package of fluff & love: https://t.co/v8aB6PzBbL. Please RT to help this sad-eyed guy find happiness! pic.twitter.com/tquRuvRaws