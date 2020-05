Pour de nombreux restaurateurs, que ce soit en Suisse ou dans le monde, la réouverture de leur établissement s'avère compliquée s'ils veulent respecter toutes les consignes de sécurité pour lutter contre le coronavirus. Dont évidemment la distance entre les tables et le moins de contact possible entre les clients.

Un restaurant vegan d'Amsterdam a sans doute trouvé une bonne astuce. Il a placé ses tables en terrasse sous des mini-serres, comme le relate Radioscoop. Il n'y a de la place que pour deux personnes par serre, mais c'est sûr que, comme cela, on ne risque pas d'avoir une interaction avec les autres clients et celles avec le personnel sont très limitées puisque les serveurs apportent les plats à l'intérieur en les posant sur une planche qu'ils tendent aux clients.

Situé en plus au bord de l'eau, le restaurant propose du coup un dîner intime et romantique. Photo Mediamatic ETEN

Le dispositif est en phase de test, les restaurants néerlandais étant fermés jusqu'au 19 mai . Mediamatic ETEN rouvrira, lui, le 21 mai . Il a donc fait appel à son personnel et des connaissances pour voir si cette solution était envisageable. Les cobayes ont trouvé l'expérience très confortable. Cet établissement, qui fait partie du centre des arts Mediamatic, a appelé ce concept, «Serres séparées», en français. Cela fait certainement plus glamour. Il propose déjà sur son site de passer des réservations. Et cela semble séduire les gens puisque toutes les dates disponibles, jusqu'au 27 juin , affichent complet.

Évidemment, pour proposer un tel dispositif, il faut avoir une terrasse et de l'espace suffisant. Et peut-être éviter les jours très ensoleillés, sous peine de cuire.

Michel Pralong