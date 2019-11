Orthophoniste, Christina Hunger a utilisé ses connaissances pour apprendre à sa chienne Stella à «parler» aux humains. Pour y parvenir, cette Américaine de San Diego a confectionné une planche comprenant 29 boutons. Chacun représente un mot, que l’on peut entendre en appuyant dessus.

Pour parvenir à un résultat, a expliqué Christina Hunger sur CNN, il faut surtout de la patience: beaucoup de temps, beaucoup de pratique, beaucoup de répétitions. Et au final? La jeune femme ne cache pas que Stella utilise avant tout sa patte pour actionner le bouton «outside», «dehors», car «elle adore être à l’extérieur».

«Regarde! Viens dehors!»

Mais l’Américaine, vidéos à l’appui, démontre que son animal a acquis des compétences linguistiques bien plus avancées. À une occasion, la chienne a entendu un bruit à l’extérieur de la maison. Et elle trépignait d’aller voir de quoi il s’agissait. Elle a alors concocté cette phrase: «Regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde! Viens dehors!»

L’orthophoniste avance que sa chienne est capable de composer des «phrases» comprenant jusqu’à cinq mots. Mais plus habituellement, Stella crée des séquences de deux ou trois mots au final très canines, comme «viens jouer» ou «balle, vouloir, dehors», je veux jouer à la balle à l’extérieur…

Parmi les 29 termes à disposition, Stella a aussi des émotions. Elle peut se dire en colère, heureuse, ou lancer des «je t’aime». Et elle ne s’en prive pas.

Une autre scène étonnante a été immortalisée, démontrant les compétences de Stella. On peut voir la chienne appuyer sur un bouton, mais aucun son ne sort: il ne fonctionne plus. Elle réessaye, mais toujours rien. Après quelques secondes durant lesquelles elle semble interloquée, elle signale le problème à sa propriétaire en appuyant sur «non» puis «help». Elle demande de l'aide pour résoudre le problème: pas mal.

Stella apprend à «parler» depuis un an et demi. Selon sa propriétaire, son langage va continuer à évoluer et s’améliorer. Ajoutons que CNN lui demandé si ça marcherait avec des chats. Elle n’a malheureusement pas répondu.

R.M.