Les célèbres biscuits BN pourraient-ils bientôt faire la moue? C'est ce que laisse entendre ce jeudi Franceinfo.

Selon le média français, l'enseigne Carrefour, principal client, a en effet banni ces gâteaux tout sourire de ses rayons. En cause, de mauvaises ventes et une production en chute libre: sur les trois dernières années, celle-ci a ainsi diminué de 40% dans l'unique usine basée à Nantes (F).

Alors, démodés les BN? Un ancien employé de la biscuiterie nantaise, qui appartient depuis 2014 au groupe turc Yildiz Holding, pointe en tout cas un manque d'innovation, la dernière datant d'il y a dix ans avec l'arrivée du sourire sur les biscuits. «Dans les années 1970, il y avait un gros service développement: on était peut-être une quarantaine, maintenant ils ne sont plus que deux», explique-t-il.

La marque fait également les frais d'un marché à la peine, mais toujours très concurrentiel, ainsi que de l'évolution des habitudes des consommateurs, qui privilégient de plus en plus des produits sains et sans huile de palme.

Inquiets pour leur avenir, les salariés de la biscuiterie nantaise ont exercé ce jeudi leur droit d'alerte, demandant des explications à leur direction. (Le Matin)