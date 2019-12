«Sors de cette tombe, au nom de Jésus!» Les fidèles de l'église évangélique Bethel Church se sont rassemblés en nombre mardi dernier à l'occasion d'une messe organisée par leur paroisse.

L'événement vient s'inscrire dans un mouvement initié par les parents de la petite Olive, décédée le 14 décembre dernier à l'âge de deux ans, dans le nord de la Californie. Leur but: ressusciter la fillette par la prière.

Comme le rapporte Slate.com, l'initiative du couple a trouvé écho auprès de milliers de fidèles de la Bethel Church, le hashtag #wakeupolive s'étant depuis largement répandu sur la Toile.

Mais le mouvement fait également l'objet d'une controverse, certains auteurs et autres professeurs y voyant une dérive sectaire. «C'est tellement triste. J'ai observé des gens se détruire psychologiquement pendant des années parce qu'un miracle qu'ils attendaient ne se réalisait pas. Attendre une résurrection est particulièrement malsain», a notamment twitté l'écrivaine Chrissy Steals Christmas.

This is so sad. I have observed firsthand people getting psychologically destroyed, for years, because they didn't get an expected miracle.



Waiting for resurrection, though, is next level unhealthy. But they also have a GoFundMe up seeking $100,000 for... what?#EmptyThePews https://t.co/ssH550bY45 pic.twitter.com/jO6hoYmStr