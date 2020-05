Coronavirus oblige, de nombreux Suisses ont dû reconsidérer leurs projets de vacances pour cet été. Nous avons donc voulu savoir ce qu'il en était de votre côté, chers lecteurs.

Sur Facebook, nous vous avons donc posé la question suivante: «Où avez-vous prévu de passer vos vacances cet été». Et vous avez été plus de 300 à y répondre.

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'une nette tendance se dégage, puisque vous êtes nombreux à avoir décidé de rester en Suisse. Alors il y a ceux qui avaient prévu un séjour à l'étranger, mais qui vont finalement s'offrir une escapade dans notre beau pays. Ou encore ceux qui vont tout simplement rester chez eux, trouvant la Suisse trop onéreuse à visiter.

Mais il y a également parmi vous des irréductibles qui prévoient contre vents et marées un séjour à l'étranger, attendant avec impatience la réouverture du trafic aérien pour enfin mettre les voiles.

Voici donc un florilège de vos commentaires, dont vous pouvez retrouver l'intégralité ici:

«Je vais trouver un petit coin sympa en Suisse, peut-être dans les Grisons.»

«Moi je bouge pas car je pense que si tout le monde part dans tous les sens, la 2ème vague va être hors norme...»

«Je reste en valais, dans ce merveilleux canton que je suis né.»

«Je prends mon vélo, mon petit chien et direction la visite de petits coin de montagne en Suisse.»

«Je vais rester confinée dans un camping-car, sur les routes de campagne suisses et françaises.»

«On devait partir le 19 juin pour 3 semaines au Sri Lanka mais tous les vols sont annulés. Du coup, on attend l'ouverture des campings pour une petite escapade au Tessin.»

«En Italie ou en Espagne. En Grèce peut être...»

«Trop cher de rester en Suisse, j'attends que le ciel s'ouvre....»

«Les Philippines, c'est réservé depuis décembre, mais pour le moment c'est impossible... Sinon ce sera en Suisse avec de petits séjours à gauche et à droite... Dommage que ce soit aussi cher car la Suisse est magnifique.»

«Des vacances au Mexique sont réservées depuis longtemps et j’espère que nous pourrons y aller.»

«Je vais rester en Suisse. J'espère que les hôteliers feront un effort afin de nous offrir des prix convenables et attractifs afin de garder la clientèle suisse. Dans le cas contraire, ce sera des excursions d'une journée avec départ de la maison avec un pique-nique.»

«Je me taille en République dominicaine. Non merci au tourisme suisse pour faire remonter l’économie.»

«Ce sera au Panama, billets d'avion réservés depuis décembre.»

«En Suisse, un petit voyage en train avec sac à dos ira très bien.»

«Nous irons normalement à Barcelone pour voir ma famille et ma belle-famille.»

«On devait partir en Turquie mais nous resterons en Suisse et irons visiter notre beau pays.»

«On se décidera au dernier moment. Mais à coup sûr en long courrier si ça rouvre! Asie ou Amérique du Nord.»

«Je vais profiter de faire du camping avec nos deux chiennes. Profiter de la nature et de notre beau pays. Il y a tant de belles choses en Suisse et plus envie de partir loin pour voir du beau. Chez nous tout est à portée de main.»

«Nous partons en Grèce fin août. Et le 6 juin nous devions partir en croisière, cela faisait déjà au moins 5 ans que j’attendais ça...»

«À la maison et la région, le balcon est bien fleuri, pas besoin de partir.»

«J'ai la chance d'habiter au Tessin donc je resterai à la maison. Je réserve la mer pour l'année prochaine, si tout va bien.»

«Départ pour le Club Med en Sicile le 31 août. Réservé avant la Covid-19. Mais pourraisje y aller? Bonne question.»