Pour Halloween, la BBC dresse le portrait d’Ellie, une Écossaise de 21 ans particulièrement inspirée par la fête. Spécialiste du body painting et désormais vedette sur les réseaux sociaux, Ellie a construit toute sa jeune carrière grâce à la fête effrayante. Et pour elle, c’est désormais Halloween toute l’année.

Particulièrement inspirée par l’iconographie liée à la fête, elle publie sur Instagram des «looks envoûtants qui brouillent la frontière entre beauté et horreur», écrit la BBC. Ses plus de 350 000 abonnés frémissent en découvrant chacune de ses créatures – souvent elle-même – nées de son imagination mortelle liée à un don terrifiant pour la peinture et le maquillage.

Repérée pour ses talents, Ellie vit aujourd’hui de sa passion. Elle est l’ambassadrice de diverses marques et parcours le monde en tant que body painter indépendante pour proposer ses créations sublimement effrayantes.

Découvrez dix de ses créatures dans la galerie ci-dessus. Et beaucoup d’autres encore sur son compte Instagram.

R.M.