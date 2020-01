Si vous n'avez pas encore fait votre demande en mariage, ne montrez pas cette vidéo à votre fiancée, car vous aurez de la peine à rivaliser avec ce qu'a fait cet Américain. Le 30 décembre , Lee Loechler, s'est rendu dans un cinéma de Boston pour voir le dessin animé préféré de sa compagne, «La belle au bois dormant». Ce réalisateur de film avait toutefois caché une caméra dans la salle, qui allait les filmer discrètement.

Car il s'attendait à ce que sa promise, rencontrée lorsqu'ils étaient les deux à l'université, ait une sacrée surprise. Et ce fut le cas. Vers la fin du dessin animé de Disney, au moment où le prince Philippe se penche sur Aurore pour l'embrasser et la tirer de son sommeil magique, il se passe quelque chose d'étrange sur l'écran. Le prince a les traits de Lee et Aurore ceux de Sthuti David, sa fiancée. Mieux, le prince lance une bague en l'air et, dans la salle, le jeune homme la reçoit en demande sa voisine en mariage sous les applaudissements du public.

Une salle remplie d'amis

Une fois son énorme surprise passée, la jeune femme a immédiatement une pensée gênée pour les autres personnes dans la salle, qui n'ont pas eu droit à la bonne version de «La belle au bois dormant». Mais c'est alors qu'elle s'aperçoit que les sièges sont tous occupés par des amis et des membres des deux familles. Lee avait loué cette petite salle et fait exprès de prendre pour eux deux des sièges au premier rang afin qu'elle ne voie pas les autres spectateurs.

Postée sur le compte YouTube de Lee Loechler le 9 janvier, la vidéo a dépassé les 1,5 million de vues un jour plus tard. Le réalisateur explique qu'il a travaillé six mois avec une animatrice australienne, Kayla Coombs, pour parvenir à cet extraordinaire résultat. Précision utile: Sthuti a dit oui à Lee.

Michel Pralong