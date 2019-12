Voilà une histoire qui risque de faire bien des jaloux. Lors de sa traditionnelle soirée de boîte organisée samedi à dans le Maryland, une agence immobilière a offert à ses employés une monumentale surprise. Chacun des 198 salariés de St. John Properties a en effet reçu une enveloppe rouge contenant une prime d'en moyenne 50 000 dollars. Au total, l'entreprise a dépensé environ 10 millions pour faire le bonheur de son équipe.

«Quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'étais dans l'incrédulité la plus complète. Je n'ai même pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti, c'était juste incroyable et fabuleux. Je suis encore sous le choc. Ça va vraiment changer ma vie», s'émerveille Stephanie Ridgway, cheffe de projet adjointe. Fidèle à l'entreprise depuis 14 ans, l'Américaine de 37 ans compte utiliser une grande partie de cet argent pour payer les études de ses enfants.

«Nous voulions faire quelque chose d'énorme»

Président de l'agence, Lawrence Maykrantz explique à CNN que la société a atteint un objectif majeur de développement immobilier de plus de 6 millions de mètres carrés, soit le double en 14 ans. «Nous voulions faire quelque chose pour remercier tous nos employés de nous avoir aidé à atteindre notre but, et nous voulions faire quelque chose d'énorme», poursuit Maykrantz. Chaque salarié a reçu une prime basée sur son ancienneté dans la boîte.

La plus petite somme était de 100 dollars: elle a été offerte à une personne qui vient d'être engagée et qui n'a même pas encore commencé à travailler pour la société. Le plus gros bonus atteignait 270 000 dollars.

JOC