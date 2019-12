Pour augmenter la productivité des salariés, la start-up britannique «StandardToilet» a eu une idée insolite: des toilettes inconfortables. Comme le rapporte «Wired», la cuvette est légèrement inclinée de 13 degrès et empêcherait donc les utilisateurs de rester assis plus de cinq minutes sans commencer à avoir mal aux jambes.

BREAKING NEWS: Say goodbye to comfort breaks! New downward-tilting toilets are designed to become unbearable to sit on after five minutes. They say the main benefit is to employees in improved employee productivity. pic.twitter.com/lfDbeXJdCX